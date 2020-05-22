 وفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال بسبب الحرّ الشديد - بوابة الشروق
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وفاة أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال بسبب الحرّ الشديد

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 10:37 م

ذكر موقع "أكسيوس"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 1000 شخص، توفوا في إسبانيا والبرتغال متأثرين بشدة الحر غير المسبوقة، التي تعصف بالقارة الأوروبية.

ووفقا لمعهد كارلوس الثالث الإسباني، تم تسجيل 360 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع الحرارة بين 10 يوليو و15 يوليو. فيما أعلنت وزارة الصحة البرتغالية تسجيل وقوع 659 حالة بسبب ارتفاع الحرارة خلال الأسبوع الماضي، خاصة بين كبار السن.

هذا وانتقلت موجة الحر الآن إلى فرنسا والمملكة المتحدة حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا، مما يخلق ظروفا تهدد حياة الآلاف من الناس.

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