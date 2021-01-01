الرئيس السيسي لصحفي ألماني سأل عن حقوق الإنسان: أدعوك لزيارة مصر ونقل ما تراه

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل المهتمين بحقوق الإنسان في ألمانيا لزيارة مصر، وذلك ردا على سؤال صحفي ألماني عن حقوق الإنسان في مصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اليوم الاثنين، إن الدولة ستتيح لهم للقاء الجميع والتحدث معهم، وأن يتم نقل ما تتم رؤيته إلى الرأي العام الألماني.

وأضاف: "شهادتي في هذا الملف ستكون مجروحة.. تعالى شوف الحريات الدينية في مصر عاملة إزاي، شوف حقوق المرأة في مصر عاملة إزاي، والحياة الكريمة للإنسان عاملة إزاي.. تعالى احضر جلسات الحوار الوطني.. واللي باطلبه منك إن اللي تشوفه إنقله بشكل حقيقي للرأي العام في ألمانيا".

وأشار إلى أن السؤال عن حقوق الإنسان دائما ما يُطرح عليه، موضحا أن الصورة قد تكون غير واضحة للألمان.