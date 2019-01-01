الصحة اليمنية: لقاحات فيروس كورونا آمنة ومتوفرة بالمجان

أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية أن لقاحات فيروس كورونا بالبلاد آمنة ومتوفرة بالمجان.

وطالبت الوزارة - وفقا لقناة (اليمن) الفضائية اليوم الاثنين - بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل ازدياد ملحوظ في أعداد المصابين.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية المتبعة وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين لتجنب الإصابة بالفيروس التاجي، داعيا إلى التوجه للمرافق الصحية لأخذ اللقاح الخاص بالفيروس باعتباره الأكثر تحصينا من مخاطر الإصابة.