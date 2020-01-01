حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، من سوء استخدام المضادات الحيوية، وذلك تزامنًا مع زيادة إصابات كورونا، ودخول مصر الموجة السادسة، منوهًا إلى أن البعض يلجأ إليها ظنًا منه أنها ستقي من الفيروس.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، إن «الوباء سينتهي قريبًا بإذن الله»، متوجهًا برسالة إلى المواطنين: «لا نريد الخروج من الوباء بمشكلة صحية، ويجب عدم صرف المضاد الحيوي إلا بعد استشارة الطبيب».

وأوضح أن استخدام المضادات الحيوية لحالات كورونا يكون لدواعٍ معينة، وفي نطاق محدود جدًا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد في الفترة الأخيرة، سوء استخدام للمضادات الحيوية من المواطنين.

وتابع رئيس مكافحة كورونا: «أنا مصري زي المصريين لي عاداتي التي تشبه عاداتهم وأحترمهم وأحبهم، الوباء طوّل بقالنا عامين ونصف، وسوء استخدام المضادات الحيوية مستمر لفترة طويلة، نحذر من الأمر حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه».