ضاحي خلفان: الآية القرآنية التي جرى تلاوتها في افتتاح قمة جدة كانت درسا في الصميم

قال الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إن الآية القرآنية التي جرى تلاوتها في افتتاح قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن "كانت درسًا في الصميم".



وغرد خلفان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هكذا افتتح اللقاء مع بايدن.. فكانت درسا في الصميم"، مرفقا صورة لنص الآية مع تغريدته.



وفي افتتاح قمة جدة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، قرأ رجل الدين عبدالعزيز بن نوح آية قرآنية جاء فيها: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".



وفي كلمته بافتتاح القمة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "إننا متفائلون أن تؤدي هذه القمة إلى وضع إطار شامل لمرحلة جديدة نبعث فيها الأمل لشباب وشابات المنطقة بمستقبل مشرق يتمكنون فيه من تحقيق آمالهم. ويقدمون للعالم رسالتنا وقيمنا النبيلة، التي نفتخر بها ولن نتخلى عنها ونتمنى من العالم احترامها كما نحترم القيم الأخرى بما يعزز شراكاتنا ويخدم منطقتنا والعالم".