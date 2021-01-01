المستشار الألماني: التغير المناخي أزمة ملحة يتعين مواجهتها

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الاثنين، أن أزمة التغير المناخي أزمة ملحة يتعين مواجهتها بتحقيق نوع من الاعتدال المناخي، بالسعي إلى تخفيض درجة الحرارة إلى درجة ونصف الدرجة مئوية.



وقال المستشار الألماني، خلال افتتاح جلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ في العاصمة الألمانية برلين، إن ما شهده العالم في بداية العام من فيضانات وظواهر مناخية أخرى تستلزم مواجهتها السعي إلى تخفيض درجة الحرارة إلى درجة ونصف الدرجة مئوية وهذا هو الهدف الذي نضعه نصب أعيننا.



وأضاف: "لدينا أمل في توفير مستقبل آمن للأجيال القادمة".