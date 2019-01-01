نقابة الأطباء: كثير من الأطباء استاؤوا من تصريحات ميدو وطالبوا برد فعل

قال الدكتور خالد أمين عضو لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، إن (تصريحات الإعلامي الرياضي ونجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو عن الأطباء ووصفهم الكثير منهم بمعدومي الضمير) أثار استياء أصحاب البالطو الأبيض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد، أن الأطباء طالبوا باتخاذ رد فعل تجاه ما حدث بعد الاتهامات التي وجهت ضدهم.

وأشار إلى أن ميدو الذي وصفه بـ"الكابتن" دون أن يذكر اسمه، قال في الفيديو الذي ظهر فيه إن أغلب أطباء مصر معدومي الضمير، وأن الأطباء الكبار يصطافون ويتركون المرضى في المستشفيات.

وتابع: "إحنا ماشين في سياق إن كل واحد عنده مشكلة مع الأطباء أو يظن إن عنده مشكلة يطلع يعمل فيديو.. مصر دولة مؤسسات وكل مؤسسة هي المسؤولة عن إجراء تحقيق في موضوع ما".

وأكمل: "المفروض إن الكابتن ميدو بيقدم القدوة للناس .. مش لو هو عنده مشكلة يروح للجهات دي ولا نكرس في عقول الناس اللي عنده مشكلة مع جهة ما يطلع يعمل فيديو.. نحن نعترف بمؤسسات الدولة ومنها النيابة العامة".

وأشار إلى أن النقابة لم ترد على ميدو بالفيديوهات لكن تم التوجه للنيابة العامة وهي المختصة بالبحث في مثل هذه الشكاوى.