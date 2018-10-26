اعتقال الصحفية الروسية أوفسيانيكوفا بسبب احتجاجها مجددا على الحرب

أفادت تقارير إعلامية يوم الأحد بأنه جرى اعتقال الصحفية التلفزيونية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا بسبب احتجاجها مجددا على حرب أوكرانيا.

وكانت أوفسيانيكوفا طالبت على الهواء، في مرة سابقة، عبر أحد أكثر البرامج مشاهدة في روسيا، بوقف الحرب الأوكرانية.

وأظهرت صور نشرت على قناة أوفسيانيكوفا على تطبيق تليجرام يوم الأحد رجال الشرطة وهم يضعونها داخل حافلة صغيرة (ميني باص) تابعة للشرطة. وتردد أنها نقلت إلى مركز شرطة كرازنوسيلسكي في العاصمة موسكو.

وأفاد الموقع الحقوقي "دي في دي-إنفو"، ومقره موسكو، مساء الأحد بأنه جرى إطلاق سراحها في وقت لاحق، استنادا لما ذكره المحامي دميتري زاخافاتوف، الذي وكله الموقع للدفاع عنها.

وكانت أوفسيانيكوفا نشرت صور لها يوم الجمعة الماضية وهي تقف بالقرب من الكرملين وقد رفعت لافتة كتب عليها: "بوتين قاتل". وأشارت اللافتة إلى أنه جرى قتل 352 طفلا في أوكرانيا، وتبع ذلك سؤال مفاده: كم من الأطفال يجب أن يقتلوا حتى تتوقف؟"

ولم يتضح على الفور متى تم التقاط هذه الصور، أو كم من الوقت تمكنت أوفسيانيكوفا من الوقوف على شاطئ نهر موسكفا، حيث إن الشرطة عادة ما تقمع هذه الاحتجاجات خلال دقائق.

يشار إلى أن أوفسيانيكوفا كانت موظفة بالتلفزيون الرسمي الروسي على مدار سنوات، وكانت تعتبر موالية للكرملين. وفي شهر مارس الماضي، عقب انطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير، قطعت البث التلفزيوني للقناة التي تعمل بها، ورفعت لافتة كتب عليها: "أوقفوا الحرب. لا تصدقوا الدعاية. إنهم يكذبون عليكم".

وذاع صيتها كبطلة في أنحاء العالم عقب حادثة الاحتجاج، ولكنها واجهت استجوابات وغرامات باهظة في روسيا.