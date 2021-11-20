المغرب: جهود متواصلة لمكافحة حرائق غابات الشمال

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالمغرب، أن فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق التي تشهدها العديد من غابات شمال المملكة، تمكنت من احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية، فيما تتواصل الجهود بكثافة، لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.



وذكرت الوكالة في بلاغ لها أنه في خضم الجفاف الاستثنائي وموجة الحرارة الكبيرة التي تعرفها المملكة، تشهد العديد من غابات شمال البلاد اندلاع حرائق كثيفة، مشيرة إلى أن الحرائق اندلعت على عدة بؤر في أقاليم تازة والعرائش ووزان وشفشاون وتطوان.



ووفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد بلغ مجموع المساحة المتضررة منذ مساء الأربعاء حتى حدود أمس الأحد 6600 هكتار، مشيرة إلى أن الجهود الميدانية لفرق التدخل انصبت في البداية على تأمين سلامة الدواوير المجاورة للحرائق والحفاظ على ممتلكاتهم، حيث تم، وبشكل استباقي إخلاء 20 دوارا.



وأشار البلاغ إلى أنه تعبئة حوالي 2000 عنصر من قطاعات المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية معززين بشاحنات الإطفاء وسيارات التدخل السريع، كما تمت الاستعانة خلال هذه العمليات بطائرات تابعة للدرك الملكي.



وأضاف البلاغ أن الجهود متواصلة بكثافة لتطويق باقي الحرائق في الساعات المقبلة.