صحيفة عمانية: عودة انتشار فيروس كورونا حقيقة يواجهها العالم

سلطت صحيفة "عمان" الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على عودة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير تلك الفترة.. مشيرة إلى تحور الفيروس التاجي في الوقت الذي يعتقد الناس أنهم تجاوزوه تماما وعادوا إلى حياتهم، وأن اللحظات الصعبة التي عاشوها خلال العامين الماضيين لن تتكرر ثانية.



وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان "هل يعود الوباء إلى ذروته؟" - إن العالم تجاوز تقريبا الوباء من الناحية الاجتماعية، فلم يعد أحد هواجسهم اليومية، وتخلوا تقريبا عن كل الإجراءات الاحترازية بعد أن رفعت الحكومات القيود التي فرِضت لأكثر من عامين، وقيدت بعض الحريات، ونسى الناس الكثير من العادات الصحية التي يفترض أن يكونوا قد اكتسبوها خلال عامين صعبين من أعوام الوباء، وعادت الحياة إلى سابق عهدها.



وأشارت إلى أن هذا التجاوز لا يعدو أن يكون نفسيا فقط، أما علميا ومختبريا فيؤكد علماء الأوبئة، وأطباء المختبرات أن الوباء ما زال موجودا وينتشر في بعض المجتمعات بشكل مخيف جدا، وهذا يفتح الباب واسعا لظهور متحورات جديدة، قد تعيد أيام العامين الماضيين في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها، وعدم التقيد بأبسط الإجراءات الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.



وأضافت أن الأرقام الرسمية هي أقل بكثير من الحقيقة، ولكنها تكشف أن الوباء عاد إلى قوته مرة أخرى، وإن كان بقدرة إمراضية أقل نتيجة توسع الكثير من الدول في إجراءات التحصين.



وأكدت أن المشهد بهذه التفاصيل خطر جدا ولا بد أن يعود وعي الناس بتلك الأيام الصعبة التي مروا بها خلال العامين الماضيين، من أجل أن يعودوا إلى الالتزام الشخصي بالإجراءات الاحترازية التي توفر لهم مع أخذ الجرعات المقررة من اللقاحات حماية من خطر الوباء وخطر تحوراته، فلا أحد يريد أن تعود أرقام الإصابات مرة أخرى، ولا أرقام الوفيات ولا إجراءات إغلاق الأنشطة التجارية التي تسببت في مشاكل اقتصادية للدول والأفراد.