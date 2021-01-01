رئيس وزراء إيطالي سابق يستبعد تنحي دراجي عن رئاسة الحكومة

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماريو مونتي، استقالة رئيس الوزراء الحالي، ماريو دراجي؛ حيث من المفترض أن يوجه الأخير خطابًا أمام برلمان بلاده، بعد غد الأربعاء، يحدد فيه مصير حكومته.

وكتب مونتي، في مقال نشرته صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية: "لا أعتقد أن دراجي سيتخلى عن مسؤوليته كرئيس للوزراء في هذا الوقت؛ كون ذلك سيكون عدم احترام للوطن والمواطنين ويمكن أن يقوض إرث دراجي نفسه، ومكانته في التاريخ، وأيضًا باسم تلك العلاقة الأخلاقية الحقيقية التي ولدت مع المواطنين عند قبوله المنصب بشكل طارئ على رأس الحكومة".

وتشهد إيطاليا حالة من التوتر السياسي، حيث كانت حركة النجوم الخمسة، التي كانت جزءًا من الائتلاف الذي شكله رئيس الوزراء دراجي، قد قاطعت اقتراعًا في البرلمان على الثقة في الحكومة يوم الخميس الماضي، مما دفع دراجي إلى تقديم استقالته.

ورفض رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا، قبول الاستقالة، وسيعود دراجي إلى البرلمان الأربعاء المقبل، حيث من المحتمل أن يجري تصويتًا على الثقة في حكومته أو يستقيل.

وكان جوزيبي كونتي، زعيم حركة خمسة نجوم الإيطالية قد صرح بأنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراجي بتلبية مخاوف الحزب في الوقت الذي يتأرجح فيه الائتلاف الحكومي على حافة الانهيار.

وكان كونتي يشير إلى قائمة من الطلبات لحزبه الشعبوي والتي سلمها لدراجي قبل أسبوع ونصف مضى، وأحدها هو وضع حد أدنى قانوني للأجور.

ويرأس دراجي ائتلافًا يضم شريحة عريضة من الأحزاب منذ فبراير 2021. وهي أحزاب غالبًا ما لا تتعاون معًا، لكنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.