رئيسة القومي لحقوق الإنسان: نسعى للإفراج عن الشباب ضمن قوائم العفو

أشادت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، برد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصحفيين الألمان خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، مؤكدة أن الرئيس «ليس في موقف دفاع».

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الرئيس السيسي أخبر الصحفيين بزيارة مصر للاطلاع على الأوضاع فيها، معقبة: «الرئيس قال لهم تعالوا إحنا مش خايفين وعندنا قصص نجاح نحب تشوفوها».

ولفتت إلى أن «ألمانيا دولة صديقة تتعاون مع مصر بشكل رائع في مجال حقوق الإنسان»، مستشهدة ببدء تنفيذ برنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتحديدًا ألمانيا، خاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «بالقلم والمسطرة».

وأعربت رئيسة القومي لحقوق الإنسان عن أملها في إطلاق فعالية كبيرة للحديث عن تنفيذ هذا البرنامج المشترك، متابعة: «اتخذنا خطوات عديدة بينها إعلان الاستراتيجية والدعوة للحوار الوطني، وأمام مصر فرصة تاريخية لإحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان».

وذكرت أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تغير الفكر، معربة عن أمنياتها في صدور قوائم طويلة للعفو الرئاسي، تضم أسماء شباب من أصحاب الآراء، الذين لم يرتكبوا عنفًا.

وتابعت: «أتمنى اشوف أعدادًا كبيرة من الشباب الذين لهم آراء بتلك القوائم، مصر مرت بفترة صعبة والناس كانت في حالة بحث عن طريق، عاوزين نضم الشباب ويخش معانا في الجهد الذي يتم الآن، عندنا أمل كبير في القوائم وكل يوم نقطع خطوة للأمام».