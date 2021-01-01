شعبة الخضار والفواكه تؤكد توفر كل السلع: مفيش عود جرجير ناقص في السوق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفواكه، إنه لا يوجد أي منتج ناقص في السوق المصرية، معقبا: "مفيش عود جرجير ناقص في السوق".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين خمسة وسبعة جنيهات، والبصل ثلاثة جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

وأشار إلى أن الأسواق مكتظة بالمنتجات الزراعية، مؤكدا أن هناك عروضا كبيرة يتم توفيرها في المعارض والمنافذ.

وأكد النجيب، أن الدولة حققت فائضا في بعض الفواكه والخضروات ويتم تصديره مثل البطيخ والبطاطس والبصل وبعض الموالح.

ولفت إلى أن المواطن يمكنه شراء ما يحتاجه في الوقت الحالي، وأن يخزن ما يحتاج تخزينه أيضًا.