الرئيس السيسي: مصر مستعدة لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء ثنائيا مع ألمانيا أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، اليوم الاثنين، أن مصر مستعدة لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها سواء من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي أو عبر إقامة شراكة ممتدة في إطار رؤية مصر الطموحة للتحول لمركز متميز في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، وبخاصة من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.