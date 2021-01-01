دراسة: تغير المناخ يكلف ألمانيا مليارات اليوروهات سنويا

أظهرت دراسة ألمانية جديدة أن الكوارث المرتبطة بالطقس التي يسببها تغير المناخ كلفت البلاد ما لا يقل عن 145 مليار يورو خلال العقدين الماضيين.

وتوصلت الدراسة، التي أجرتها وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، أن تغير المناخ كلف ألمانيا ما متوسطه ​​6,6 مليار يورو (6,7 مليار دولار) سنويًا منذ عام 2000.

وبحسب موقع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، فقد صدرت هذه الدراسة في بداية مؤتمر برلين "حوار بيترسبرج للمناخ" الذي ينعقد في برلين اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين ألمانيا ومصر، ويناقش فيه مسؤولين كبار من 40 دولة سبل مكافحة تغير المناخ وتأثيره، قبيل انعقاد الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

وتعليقًا على الدراسة، قالت وزيرة البيئة الألمانية ستيفي ليمكي إن هذه "البيانات العلمية المرعبة" توضح "الأضرار والتكاليف الهائلة" المترتبة على أزمة المناخ، وأضافت أن "الأرقام تدق ناقوس الخطر من أجل زيادة الوقاية فيما يتعلق بالمناخ".

ويأتي "حوار بيترسبرج للمناخ" في برلين في الوقت الذي يتوقع فيه العلماء أن تصبح موجة الحر الشديدة التي تضرب أجزاء كبيرة من أوروبا الوضع الطبيعي الجديد في حال استمرار الاحتباس الحراري.