السجن من 3 إلى 5 أعوام لمتهمين بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، الأحد، "م.أ.ح"، بالسجن 5 أعوام "غيابيًا" وإلزامه برد مبلغ 4.275 مليون جنيه، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، وعزله من الوظيفة، وسجن "ي.م.ال" 3 أعوام "غيابيًا" وإلزامه برد مبلغ 757 ألف و120 جنيها، وتغريمه مبلغًا مماثلًا، وحرمانهما من ممارسة نشاطهما، الذي وقعت الجريمة بسببه لمدة 3 أعوام؛ لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 32253 لسنة 2003 جنايات باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة حول قيام المتهمين بالاستيلاء على أموال الأسهم.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول، مقيم في القاهرة، والثاني، رئيسا مجلسي إدارة شركتي تداول أوراق مالية، حيث أن الأول بصفته استولى وبنية التملك على أموال العملاء والأسهم بقيمة 4 ملايين و48 ألف و586 جنيها، والمتهم الثاني استولى على مبلغ 557 ألف و12 جنيها من حسابات العملاء.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بتحريات ضباط المباحث توقف نشاط الشركة دون الحصول على موافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والاستيلاء على الأسهم المملوكة للعملاء والتلاعب في حسابات العملاء.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت احالتها لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: نشأت محمد حسن، وعمرو محمد عبد المطلب مرسي، وياسر إبراهيم هندي، وسكرتير المحكمة، وليد محمد محب.