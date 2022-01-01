اشتية: فلسطين حاضرة عند العرب رغم محاولات إسرائيل تغييبها

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صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، بأن فلسطين لا تزال حاضرة عند العرب "رغم محاولات إسرائيل تغييبها".

وثمن اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله "الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين، الذي تجلى في قمة جدة للأمن والتنمية" التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة دول الخليج وكل من مصر والأردن والعراق.

وأشاد اشتية بخطابات الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركين في قمة جدة، مؤكدا أن "فلسطين ستبقى مفتاحا وشرطا لأي سلام واستقرار في المنطقة وفي العالم".

كما شكر كلا من السعودية والكويت وقطر والإمارات على استعدادها للمساهمة في دعم مستشفيات القدس.

وثمن اشتية بشكل خاص موقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "على خطابه الهام بأن لا تطبيع إلا بإنهاء الاحتلال" الإسرائيلي.

من جهة أخرى، دعا اشتية الإدارة الأمريكية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية "التي من شأنها تقويض حل الدولتين".

وقال بهذا الصدد :"ما أن انتهت زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية".

وأضاف: "نطالب بضرورة وقف الاستيطان فورا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".