قال اللواء مهندس مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، إن الممشى السياحي المقام على شاطئ البوريفاج، يتم إنشاؤه على أعمدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الأحد: "الشاطئ كما هو، والممشى يعتبر أشبه بمظلة أو تغطية للشاطئ".

وأشار إلى أن المحافظة هي التي ستتولى تحديد الأسلوب المستخدم في هذه المنطقة، مؤكدا الحرص على المحافظة على الشاطئ.

ولفت إلى أن الممشى سيكون أشبه بكوبري ستانلي، لافتا إلى أن سيكون هناك مطلع ومنزل للنفق الذي يتم إنشاؤه، بحيث لا يحدث أي مساس بالشاطئ الرملي على الإطلاق".

وأكّد أن أعمال المشروع ستنتهي في غضون شهرين فقط، مؤكدا أن العمل يتم على مدار الساعة.