السيسي يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين للقاء المستشار أولاف شولتس

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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين للقاء المستشار أولاف شولتس.

كان قد التقى السيسى صباح اليوم في برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية.