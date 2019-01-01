 السيسي يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين للقاء المستشار أولاف شولتس - بوابة الشروق
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السيسي يصل إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين للقاء المستشار أولاف شولتس

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 2:39 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 2:39 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر المستشارية الألمانية في برلين للقاء المستشار أولاف شولتس.

كان قد التقى السيسى صباح اليوم في برلين مع فرانك شتاينماير، رئيس ألمانيا الاتحادية.


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