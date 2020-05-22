 الأهلي يوافق على سفر حسين الشحات لإجراء جراحة الركبة في قطر - بوابة الشروق
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الأهلي يوافق على سفر حسين الشحات لإجراء جراحة الركبة في قطر

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 18 يوليه 2022 - 11:28 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يوليه 2022 - 11:36 م

مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد مساء اليوم الاثنين اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة وافق المجلس على سفر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى دولة قطر لإجراء جراحة في الركبة وخوض فترة تأهيل، للتعافي والعودة للمشاركة في تدريبات الفريق في الفترة المقبلة.

وأعلن الأهلي في الخامس من يوليو تعرض حسين الشحات لإصابة بقطع في غضروف الركبة عقب الخضوع لآشعة.

وخاض الشحات الموسم الجاري 34 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 6 في جميع المسابقات.


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