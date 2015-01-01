سيلتا فيجو: لاعب الفريق مينا طلب العودة للتدريبات فيما يستأنف حكما بالسجن

أكد نادي سيلتا فيجو الإسباني، تلقيه طلبا من لاعبه ساتني مينا بالمشاركة في تدريبات ما قبل الموسم، في الوقت الذي ينتظر فيه نتيجة استئناف تقدم به على عقوبة مبدئية بالسجن لمدة أربع سنوات .

كان سيلتا فيجو قد استبعد مينا بشكل مؤقت من قائمة الفريق الأول، في انتظار الإجراءات التأديبية، بعد حكم على المهاجم بالحبس لأربع سنوات بتهمة اعتداء جنسي على امرأة.

واتخذ سيلتا فيجو قرارا بمعاقبة اللاعب بعدما أصدرت محكمة في ألميريا حكما في الواقعة التي تعود إلى 18 يونيو عام 2017.

وأكد الممثل القانوني لمينا في ذلك الوقت أنه سيتقدم باستئناف ضد القرار.

وأعلن سيلتا فيجو لاحقا اعترافه بحكم المحكمة وأشار ببدء الاجراءات التأديبية ضد مينا مع احترام حق اللاعب في الاستئناف.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، أكد سيلتا فيجو تلقيه طلبا من مينا وممثليه بإعادته مرة أخرى للتدريبات، وأشار النادي الإسباني مجددا إلى احترامه لحق اللاعب في الاستئناف.

وأنهى سيلتا فيجو الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.