العراق يعتزم البدء التدريجي لتشغيل مصفاة كربلاء بطاقة 140 ألف برميل يوميا

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، أن وزارة النفط ستبدأ خلال شهر أكتوبر المقبل بضخ النفط الخام إلى مجمع مصفاة كربلاء لتكرير النفط بطاقة 140 ألف برميل يوميا، تمهيدا للتشغيل الكلي للمصفاة تدريجيا.



وجدد الوزير التأكيد، خلال زيارته لمجمع مصفاة كربلاء، على حرص الوزارة على زيادة الإنتاج الوطني من المنتجات النفطية وإيقاف استيرادها.



وقال إن المصفاة "ستغطي الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي بالإضافة إلى تقليل الإستيراد من المشتقات النفطية بنسبة 60%. وهو إنجاز اقتصادي كبير في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا والتي تكلف موازنة البلاد نفقات مالية كبيرة بسبب استيراد الوقود".



وأشار إلى أن تشغيل المصفاة خطوة مهمة لسد الحاجة المحلية للاستهلاك، وستتبعها خطوات أخرى عند إعادة إكمال تأهيل مصفى الصمود في بيجي ومشروع في شركة مصافي الجنوب في البصرة.