مستشار وزير الصحة: لم يتم حاليا تخصيص مستشفيات عزل كامل ضد كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر ساهم كثيرا في مواجهة فيروس كورونا، وتحديدا في يونيو 2020 وقت ظهور مشكلة توفر الأسرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن المواطن من خلال هذا التطبيق، كان بإمكانه معرفة أقرب خمسة مستشفيات يُتاح فيها أسرة ليتوجه إليها على الفور.

وذكر أن الوزارة عملت على مواجهة الأزمة عبر حلول تكنولوجية سواء عبر التطبيق أو المنظومة الداخلية.

ونوه بأنه لم يتم حاليا تخصيص مستشفيات عزل كامل، لكن كل مستشفيات الحميات والصدر بها قسم للعزل.

ولفت إلى المناورة بالقسم حسب الحاجة، بمعنى أنه تتم زيادة الحصة الاستيعابية في وقت زيادة الحالات والعكس أيضًا.

وتتابع: "نناور بالخدمة الصحية لأنها نفس الأماكن التي يتوجه إليها أصحاب الأمراض الأخرى وبالتالي يجب أن تكون هذه المستشفيات متاحة للخدمة الطبية العادية بجانب مسار العزل داخل المستشفيات".