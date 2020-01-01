السيسي يؤكد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات مع ألمانيا على مختلف الأصعدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات مع ألمانيا على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار علاقة الشراكة بين البلدين، بما في ذلك المجال العسكري، وذلك في ضوء تعاظم التحديات الإقليمية وعلى رأسها الإرهاب، والذي يستدعي ضرورة تضافر المساعي للدفع قدما بآليات مواجهة ذلك التحدي العابر للحدود على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر حكومةً وشعباً بالروابط الوثيقة التي تجمعها بألمانيا.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخراً من تنامي وازدهار، مؤكدةً اهتمام ألمانيا بتعميق تلك العلاقات بما لها من تاريخ ممتد، كما أكدت "لامبريشت" العمل على دعم التعاون فى المجال العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية مشيدةً بالجهود المصرية في استضافة أكثر من ٦ ملايين من اللاجئيين على أرض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنيين المصريين بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، في الشرق الأوسط وشرق المتوسط حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل في هذا الإطار في ضوء التحديات التي تتعرض لها منطقتا الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.