أيرباص وبوينج تتنافسان على طلبات طائرات بحوالي 21 مليار دولار

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تتجه شركة الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا أيرلاينز" لأن تؤذن بانطلاق معرض فرانبوروه الدولي للطيران بطلبات شراء من بوينج وأيرباص، حيث يتسابق فريقا مبيعات كلتا الشركتين العملاقتين بصناعة الطائرات لإتمام صفقات بقيمة لا تقل عن 21 مليار دولار قبل معرض إكسبو التجاري الأكبر لصناعة الطيران.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، يشكل الحدث المقام خارج لندن أول تجمع كبير النطاق لقادة الصناعة خلال ثلاث سنوات، وسيكون بمثابة عرض لصفقات طائرات بمليارات الدولارات.

كما سيكون مقياسا عن مدى تعافي صناعة الطيران العالمية من جائحة أضعفت حركة السفر الدولي، وسيكون بمثابة تحديث للمشاكل اللوجيستية ونقص العمالة التي عرقلت جهود الشركات الصناعية من تسريع العمل بمصانعها.