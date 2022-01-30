قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، إن نمط التعاطي على مستوى المواد المخدرة أصبح يشكل مصدرا قلل؛ نتيجة ظهور مواد جديدة على غرار المخدرات التخليقية مثل الشابة والاستروكس والفودو والتي تمثل خطرا كبيرا على الأمن المجتمعي المصري.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن خطورة المواد التخليقية تتمثل في زيادة نسبة السلوك العدواني؛ نتيجة الهلاوس السمعية والبصرية ومن ثم ارتكاب الجريمة بدم بارد، مستشهدا على قوله بحادثة الإسماعيلية التي شهدت نحر متعاطي استروكس لعنق مواطن وضح النهار على مرأى ومسمع من الناس.

وكشف عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات التخليقية خلال الآونة الأخيرة في مصر إلى 25 % قياسا بنسبة 8 % خلال 2020، وذلك من خلال بيان أعداد المتقدمين للعلاج، مرجعا تنامي ظاهرة اللجوء إلى «مخدرات بئر السلم التخليقية»؛ إلى إغلاق جميع دول العالم الموانئ ووسائل النقل بعد جائحة كورونا.

وأوضح أن خطوتها تكمن في التسبب في الإدمان من المرة الأولى على نقيض الأنواع الأخرى، محذرا بقوله: «الغلطة منها بفورة»، مضيفا أن مخدر الحشيش بدأ يطرأ على خصائصه خلال الآونة الأخيرة جوانب تخليقية؛ بهدف نقل المتعاطي من مرحلة التعاطي إلى مرحلة الإدمان مبكرا بشكل سريع.

وأشار إلى أن نحو60 % من بين المتقدمين للعلاج بالصندوق؛ يعانون من إدمان الحشيش، موضحا أن الاعتقاد السائد بأن الحشيش ليس إدمانا؛ فكرة خاطئة مؤكدا أنه أحد مسببات الإدمان.

وقال الوزارة تمتلك 30 مركز علاج للإدمان على مستوى 19 محافظة وأهمها مركز إمبابة المقام على مساحة 10 آلاف متر، مشيرا إلى إضافة 6 مراكز علاجية خلال العام الجاري من بينها محافظات أسوان والشرقية ودمياط، وكذلك محافظة سوهاج أحد مراكز انتشار المخدرات والأعلى في مصر.