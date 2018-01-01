العراق: مقتل 5 من داعش واعتقال 2 بعمليتين منفصلين في كركوك

أفاد بيان عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، بمقتل خمسة من عناصر داعش واعتقال اثنين آخرين في عمليتين منفصلتين في محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني لدى قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان نشرته عبر صحفتها بموقع "فيسبوك" اليوم، أن وحدة خاصة من وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي على مخبأ لداعش قرب قرية كتكه في ناحية ألتون كوبري في قضاء الدبس بمحافظة كركوك أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر داعش وضبط أسلحتهم ومعداتهم.

وأوضحت أن قوات جهاز الاستخبارات تمكنت من اعتقال اثنين من عناصر داعش في عملية منفصلة وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب بكمين محكم، مشيرة إلى أنهما ينتميان إلى ما يسمى بـ"ديوان الجند والشرطة الإسلامية" واشتركا بعمليات القتال ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي كان أبرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة وقاطع علاس والعجيل.