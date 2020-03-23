موجة حر تلهب أجواء إيطاليا بعد وصول درجة الحرارة بروما لـ41 درجة مئوية

لا تزال إيطاليا تشهد موجة حر لافحة ، حيث وصلت درجات الحرارة في العاصمة روما إلى 41 درجة مئوية في منتصف نهار اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات خدمة الأرصاد الجوية بالقوات الجوية الإيطالية.



ويستمر طقس نظام الضغط الجوي العالي، المعروف باسم "تشارون" في جلب الحرارة الشديدة إلى أقاليم البحر المتوسط بالبلاد.



وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أيضا عن أعلى مستوى تأهب لارتفاع درجات الحرارة في 20 مدينة كبرى اليوم الثلاثاء ولـ23 مدينة يوم غد الأربعاء.



ويحذر المسئولون من أن الحرارة الشديدة قد تضر بالأشخاص الأصحاء وليس الضعفاء فقط.



وأرسلت وزارة الدفاع المدني في روما متطوعين إلى الشوارع لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الحر.



ووزعوا زجاجات المياه على الأشخاص في مناطق الجذب السياحي المزدحمة مثل المدرج الرومانى الكبير " الكولوسيوم " .



وشوهد كثير من الناس في روما وهم يبردون أجسادهم عند نوافير المياه.



وعلى الرغم من ذلك، لفت عمدة روما روبرتو جوالتيري إلى أن الاستحمام في النوافير ن السلوكيات الممنوعة.



ويمكن استخدام تطبيق إلكتروني للعثور على حوالي 50 ألف موقع لمياه الشرب في جميع أنحاء المدينة.



وبلغت درجات الحرارة في أجزاء من مناطق بوليا وباسيليكاتا وكالابريا بجنوبي إيطاليا 40 درجة مئوية.



ويتسبب نظام الضغط العالي الحالي أيضا في ارتفاع درجات الحرارة في جزيرتي سردينيا وصقلية في البحر المتوسط.



وفي صقلية بلغت درجة الحرارة 43 درجة في مناطق معينة وفي أجزاء من جنوب سردينيا بلغت 44 درجة مئوية.



وسجلت فلورنسا وبولونيا درجات حرارة يمكن احتمالها إلى حد ما بلغت ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية.