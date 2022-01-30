ليبيا تمنع دخول مهاجرين غير شرعيين أبعدتهم تونس صوب الحدود

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، منع مهاجرين غير شرعيين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن دوريات حرس الحدود منعت المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية.

وأضافت الداخلية الليبية، أن دوريات حرس الحدود أنشأت ما قالت إنها تمركزات أمنية، بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.

وأشار سعيد إلى وجود شبكات إجرامية تعمل في تجارة الهجرة، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في مقر الوزارة، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الأمن في بلاده، لمناقشة الوضع في مدينة صفاقس.

وشدد الرئيس التونسي، على أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها.