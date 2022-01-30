صندوق مكافحة الإدمان: نوفر فرص عمل وقروض لمشروعات المتعافين

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، إن قرار المتعاطي بشأن التقدم للعلاج يمثل 50 % من رحلة التعافي، مناشدا الراغبين في العلاج بالاتصال على الخط الساخن «16023» على مدار ال 24 ساعة طيلة الأسبوع، مؤكدا أن خدمة العلاج مجانا وفي سرية كاملة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن رحلة العلاج تمر بأكثر من مرحلة حيث تبدأ بسحب المخدر من الجسم، مؤكدا أنها مرحلة سلسلة تجري بواسطة الفريق الطبي على نقيض الصورة النمطية المؤلمة التي تتجسد في الدراما، موضحا أنها تتطلب بين 10 إلى 14 يوما.

وأكد أن الاكتفاء بمرحلة سحب المخدر من الجسم؛ من شأنها أن تزيد من احتمالية الانتكاسة بنسبة 90 %، منوها إلى أهمية المراحل التالية على غرار التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري عقب انتهاء الرحلة العلاجية، موضحا أن الدور لا يتوقف على ذلك وحسب بل يمتد إلى الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي؛ بهدف الارتقاء بجودة حياة المتعافي من الإدمان من خلال برامج التدريب على الحرف التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار إلى قدرة الصندوق على توفير فرص العمل، من خلال منح قروض للمشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان في إطار التعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، مؤكدا أن أماكن الإقامة بالمراكز على أعلى المستويات، وفقا للمعايير العالمية من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن الصندوق يمتلك 32 ألفا من الشباب المتطوع في المدارس، مشيرا إلى تفعيل برامج التوعية على نطاق 6 آلاف مدرسة خلال الفصل الدراسي الماضي وألف مركز شباب سنويا، معربا عن فخر الصندوق بقيادة اللاعب الدولي محمد صلاح حملة التوعية حيث ازدادت أعداد المتقدمين 4 أضعاف .