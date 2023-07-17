رئيس الاتحاد العام للجمعيات: دعمنا أكثر من 30 مليون مواطن بمواد غذائية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلي وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف منذ أن بدأ في مارس 2022، كان هدفه الأول رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا؛ في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف «عبدالقوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار»، على قناة «إكسترا نيوز»، مع الإعلامي شادي شاش، مساء الاثنين، أن المجتمع المدني تدخل من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا، وهو ما تبلور في عدد كبير من المبادرات التي أطلقها التحالف الذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وتابع: «أهم تلك المبادرات دعم أكثر من 30 مليون مواطن مصري في صورة مواد غذائية، وجرى تقديم خدمات علاجية لـ5 ملايين مواطن من خلال العمليات الجراحية والكشوفات، وتم توفير 94 ألف شقة للأسر الأكثر احتياجا».

واستطرد: «تم دعم صغار الفلاحين وعددهم 100 ألف مزارع، وتم توفير المستلزمات ما بين الأسمدة والتقاوي وغيرها من أجل زراعة 100 ألف فدان قمح وفول صويا، وجرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لضم 600 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 2.2 مليار جنيه».