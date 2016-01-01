صندوق النقد: الصين تبدي مزيدا من الانفتاح بمحادثات هيكلة ديون الدول الفقيرة

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصين تبدي حاليا قدرا أكبر من الانفتاح في محادثات تخفيف أعباء الديون على الدول النامية التي عقدت خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين.



وقال ليو كون وزير مالية الصين لنظرائه في مجموعة العشرين، إن بكين تريد تقسيما عادلا للأعباء في محادثات تخفيف الديون. وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان إن هناك مناقشات مكثفة بشأن مشكلة الديون العالمية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المشاركين في المحادثات أمضوا يومين في المحادثات بمدينة جاندهيناجار الهندية من أجل الاتفاق على إطار عمل لإعادة هيكلة ديون زامبيا والنظر في سبل إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف وتشجيع التمويل المستدام.



في الوقت نفسه تتراجع احتمالات توافق دول مجموعة العشرين على بيان مشترك بشأن قضية تخفيف اعباء الديون، أو على الأقل على بيان تلقيه رئاسة الاجتماعات عن المناقشات.



من ناحيته، قال ليو كون وزير المالية الصيني لوزراء مالية مجموعة العشرين إنه على المجموعة الضغط على مؤسسات التمويل متعددة الجنسيات من أجل تأكيد مشاركة الدول النامية في جهود تخفيف أعباء الديون على أن يكون المبدأ الأساسي للعمل