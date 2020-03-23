نهى طلعت عبدالقوي: التحالف الوطني للعمل الأهلي حلم مؤجل حققه الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن «كل الجمعيات الأهلية كانت تحلم بالتنسيق»، لافتة إلى أن «مصر كانت تضم 55 ألف جمعية أهلية».

وأضافت خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هذه الأفكار كانت أحلاما مؤجلة، حتى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 عام المجتمع المدني.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أعطى الحل لكيفية بدء ترتيب مسألة التنسيق بين جمعيات التحالف، عبر الحوار المجتمعي، مضيفة: «وبالفعل بمجرد أن التقت المؤسسات، اكتشفت أنها تعيش في حزر منعزلة، وهناك أشخاص يعملون في المجال نفسه والجمهور نفسه والخدمات نفسها، لكنهم لا يعرفون بعضهم».

وذكرت أن «جميع الجمعيات الأهلية تحاول العمل معا في مشروعاتها المقبلة، لأن هناك تباينًا بين الجمعيات في الإمكانيات والرؤية»، مؤكدة أن المواطن الذي يحتاج الخدمة، سيصبح صاحب المكسب الأول بعد التنسيق.

وأكملت: «الفكرة الأساسية ليست مجرد إعطاء مساعدة أو معونة فقط، ولكن الهدف التكامل عبر فكر تنموي للقضاء على الفقر في النهاية، ويكمل دور دولة ويتقاطع مع أمور كثيرة مثل بناء الإنسان وتجفيف منابع الإرهاب».