وكالة الطاقة الدولية تحذر: سوق الغاز في أوروبا لا تزال عرضة لتقلب الأسعار هذا الشتاء

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن سوق الغاز الطبيعي في أوروبا لا تزال تواجه خطر تقلب الأسعار هذا الشتاء رغم أن أسوأ ما في أزمة الطاقة في القارة يبدو وكأنه قد انتهى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في تقرير أمس الاثنين "لا تزال هناك شكوك كبيرة قبل موسم التدفئة المقبل"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف التقرير: "يمكن لفصل الشتاء البارد، بالإضافة إلى التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في بداية موسم التدفئة، أن يجدد بسهولة التوترات في السوق".

وقال بنك مورجان ستانلي، في وقت سابق الشهر الجاري، إنه إذا انخفضت درجات الحرارة في أوروبا لفترة طويلة ولم توفر مصادر الطاقة المتجددة ما يكفي من الإمدادات، فقد يتضاعف الغاز من مستويات الأسعار الشتوية الحالية إلى 100 يورو (113 دولارا) للميجاوات في الساعة.