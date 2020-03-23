حبس متهمين بالترويج للرذيلة عبر فيسبوك في الإسكندرية 4 أيام

قررت نيابة محرم بك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين "عاطل، وربة منزل"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما ببث فديوهات إباحية، والترويج لممارسة الرذيلة، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بقصد التربح.

كما قررت النيابة العامة التحفظ على الهاتفين المحمولين المستخدمين في تصوير وبث الفيديوهات، لفحصهما وبيان ما بهما من محتويات، وتقديم تقرير لها بنتائج الفحص، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، بقصد الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب في الإسكندرية، وذلك بمقابل مادي.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، تم تحديد القائمين على الصفحة، حيث تبين أنهما شخصين، أحدهما عاطل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة محرم بك، وسط الإسكندرية، وذلك بالاشتراك مع سيدة، ربة منزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهمين، وبإلقاء القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتها على 2 هاتف محمول "المستخدمين في عملية تصوير وبث الفيديوهات"، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة، مبررين فعلتهما بهدف تحقيق نسب مُشاهدة، والحصول على أرباح مادية، يتقاسمانها فيما بينهما.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.