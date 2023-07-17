الحكم على ثلاثة رجال بتهمة استخدام منظمة دينية كواجهة لتهريب المخدرات إلى بريطانيا

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حكم على ثلاثة رجال بتهمة استخدام منظمة دينية كواجهة لتهريب 400 كيلوجرام من القنب مخبأة في علب الفاكهة إلى المملكة المتحدة.

واستخدم دالتون أندرسون وألفين راسل وسنكلير تاكر علب كالالو (نبات يستخدم في الأطباق الشعبية في العديد من بلدان الكاريبي) وفاكهة أكي لإخفاء المخدرات ، والتي كانت ستصل قيمتها السوقية إلى مليوني جنيه إسترليني (6ر2 مليون دولار)، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن الأشخاص الثلاثة استخدموا منظمة "فيجن كريستيان منيستريز" ومقرها برمنجهام كواجهة لشحن القنب من جامايكا إلى مطار برمنجهام.

وحكم على الرجال الثلاثة في محكمة ديربي كراون يوم الاثنين.

وقال ريك ماكنزي، مدير عمليات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: "استخدمت هذه المجموعة الإجرامية بسخرية منظمة دينية لإخفاء مؤامرة المخدرات التي تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وأضاف أن "تجارة المخدرات غير المشروعة تغذي العنف والاستغلال في المملكة المتحدة بينما تحقق أرباحا ضخمة للمجرمين الخطرين الذين يقفون وراءها".

وتم تهريب القنب إلى المملكة المتحدة في ثلاث شحنات بين مارس ومايو 2017 ، وكلها كانت موجهة إلى منظمة "فيجن كريستيان منيستريز" التي تم حلها الآن.