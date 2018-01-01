«كمين مُحكم» يُسقط إرهابيين في قبضة الأمن العراقي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، عملا ضمن ما يسمى بـ«ديوان الجند والشرطة الإسلامية» في كركوك، شمالي العاصمة بغداد.

وقال بيان للوكالة، نشرته عبر موقع «فيسبوك»، إنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الوكالة في محافظة كركوك من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن عملية إلقاء القبض، جاءت بعد متابعتهما واستدراجهما بكمين محكم، مشيرا إلى أن المتهمين اعترفا بالانتماء إلى تنظيم داعش، ضمن ما يسمى بديوان الجند والشرطة الإسلامية، وتلقيهما مجموعة من التدريبات، فضلاً عن تسلمهما مبالغ مالية لتنفيذ عمليات إرهابية.

واعترف المتهمان، بحسب المصدر ذاته، بالمشاركة في عمليات القتال ضد القوات الأمنية، كان أبرزها في معارك التحرير ومعارك الفتحة وقاطع علاس والعجيل.

وأشار البيان إلى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهما إلى الجهات المعنية، لينالا جزاءهما العادل.