يوم احتجاج في اسرائيل تزامنا مع زيارة هرتسوج إلى واشنطن

من المقرر أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل يوما كبيرا من الاحتجاجات.

وفي إسرائيل، يضطلع الرئيس بدور شرفي على عكس الولايات المتحدة.

ولكن عشية زيارة هرتسوج، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن خلال إدارة بايدن في وقت ما من هذا الخريف.

وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر في ولاية سادسة بمنصب رئيس الوزراء. ومع ذلك، أعرب بايدن منذ أشهر عن تردده في توجيه دعوة إليه في ضوء الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذتها حكومة نتنياهو اليمينية والمحافظة دينيا.

وأعلنت حركة الاحتجاج في إسرائيل عن "يوم مقاومة" آخر اليوم الثلاثاء ضد إعادة الهيكلة المخطط لها للقضاء. وستكون هناك مسيرات وأعمال مزعزعة للاستقرار مرة أخرى في العديد من المدن.

وناشد المنظمون الولايات المتحدة لمنع حكومة نتنياهو من المضي قدما في تنفيذ خططها وإضعاف استقلالية المحاكم.

ولطالما كانت الولايات المتحدة أقرب حليف لإسرائيل.

وسيتم تمرير جزء مهم من الإصلاح لتقييد المحكمة العليا في قراءتيه الثانية والثالثة في الأسبوع المقبل. ويرى النقاد أن الفصل بين السلطات في خطر ويحذرون من زحف الديكتاتورية.