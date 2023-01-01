حماس تحذر من تداعيات استمرار اقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى

حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، من تداعيات استمرار اقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى في شرق مدينة القدس.



وقالت الحركة في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه: "نحذر الاحتلال ومستوطنيه من استمرار اقتحامهم للمسجد الأقصى وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته".



واعتبرت الحركة أن اقتحامات المسجد الأقصى "تأتي في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانيا ومكانيا".



وأكدت أن "الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، والأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءا من عقيدتنا الدينية والسياسية".



ودعت حماس المواطنين الفلسطينيين إلى تكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى، كما دعت الأمتين العربية والإسلامية إلى "التحرك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى".



ومن المقرر أن تنظم "جماعات الهيكل" اليهودية مساء اليوم، مسيرة أعلام حول أبواب المسجد الأقصى تحضيرًا لـذكرى "خراب الهيكل" التي توافق 27 يوليو الجاري.



وستنطلق المسيرة من ساحة البراق غربي المسجد الأقصى، لتجوب شارع الواد في القدس القديمة، وتتمركز عند أبواب الأقصى.