محمد عبد العظيم: اشتغلت في مصنع نسيج واليومية بتاعتي كانت 50 قرش

كشف الفنان محمد عبدالعظيم عن تفاصيل بداية رحلته الفنية والمهنية، مشيرًا إلى أن كان يحلم بأن يكون ممثلًا منذ الطفولة.



وقال عبدالعظيم خلال حواره مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»: «كان في دماغي إن الممثل بيبقى كل حاجة، عايز أبقى ممثل عشان أكون ظابط ودكتور ومهندس، كنت متخيل إني هبقى كل حاجة، الموضوع رسي في عقلي الباطن».

وأضاف محمد عبدالعظيم، أن أول دور قدمه في حياته كان في مسرحية خلال مرحلة الثانوية العامة، متابعًا: «من ساعتها حبيت الحكاية وشبطت»، مشيرا إلى أنه كان يحب العمل منذ الطفولة، حيث كان يعمل خلال فترة اجازة الصيف، حيث اعتاد التلاميذ في هذا الوقت من العام للبحث عن العمل في المحلات والورش.



وتابع عبد العظيم أنه عمل في مصنع نسيج في شبرا الخيمة، وكان يحصل على 50 قرش يوميا، وكان يعمل لمدة 12 ساعة في اليوم، موضحا أنه عمل بعد ذلك «مساعد بنا»، وكان يحصل على 5 جنيهات يوميا، حيث كان بإمكانه أن يكون «صنايعي بنا» لكنه كان يرى نفسه في التمثيل، فلم يعطي اهتمام بتعلم هذه الحرفة أو الصنعة.

