استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر 2180 جنيها، عند نفس المستوى الذي اختتم به تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة.



وبحسب نجيب، استقر سعر جرام عيار 24 مسجلا 2492 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 1869 جنيها.



وثبت سعر الجنيه الذهب عند 17440 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.



وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض الدولار الذي كان على وشك أن يصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام، وفقا لوكالات.



ويترقب المتداولون صدور بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة لقياس أي تأثير على مسار التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.



وزاد السعر الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.35% مسجلا 1961 دولارا للأوقية، كما ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.41% مسجلا 1964 دولارا للأوقية.