مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية

يحيي النجم مدحت صالح، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، حفلا مساء الجمعة، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، ضمن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

ويتضمن البرنامج، نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها: "أكيد، وحكاية وردية، ولا تسوي دموع، وبحلم على قدي، ومن نظرة، وكوكب تاني، والمليونيرات، وحد يقول لحبيبي، وبحلم على قدي، وماشي في ضلها، ويتقال، وعدي، وابن مصر"، ومختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي، يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لبعض الفنانين والفرق المميزة، تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.