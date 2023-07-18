اتهمت فصائل "المقاومة" الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات ضد نشطاء مسلحين في الضفة الغربية.

وندد بيان صادر عن الفصائل وزع على الصحفيين "بحملات الاعتقال السياسي الذي يمثل جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد الشعب الفلسطيني وخدمة للاحتلال".

وطالب البيان السلطة الفلسطينية بوقف "حملة الاعتقالات المسمومة وجريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها".

واعتبر البيان أن هذه الاعتقالات "تمثل عرقلة وتسميما للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني إلا أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال والخيار الاستراتيجي لشعبنا".

يأتي ذلك فيما صرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات بأن الاعتقالات في الضفة الغربية "تتم لأسباب جنائية وفق قوانين غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية".

ونفى دويكات في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، وجود اعتقالات لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي، مؤكدا "لا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتماء سياسي، ولكن قد تكون عملية الاعتقال لأحد ما، بناءً على جناية ارتكبها".

واتهم دويكات "جهات داخلية وخارجية" لم يسميها بالسعي إلى "تخريب السلم الأهلي"، بالتزامن مع الدعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وأوردت مصادر فلسطينية مساء أمس الاثنين أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية دفعت بتعزيزات من قواتها إلى جنين ومخيمها في ظل دعوات للاحتجاج على اعتقالات جرت لنشطاء مسلحين خلال اليومين الماضيين.

وقُتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين قبل أسبوعين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

ولطالما وصفت إسرائيل مخيم جنين بأنه "البؤرة الأخطر للإرهاب" واشتكت من تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية على المخيم لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين.فصائل المقاومة تتهم السلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات ضد نشطاء

الثلاثاء 18 يوليو 2023 17:18

غزة/رام الله (د ب أ)

اتهمت فصائل "المقاومة" الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بشن حملة اعتقالات ضد نشطاء مسلحين في الضفة الغربية.

وندد بيان صادر عن الفصائل وزع على الصحفيين "بحملات الاعتقال السياسي الذي يمثل جريمة بشعة وسلوكاً مرفوضاً خارجاً عن أعراف وتقاليد الشعب الفلسطيني وخدمة للاحتلال".

وطالب البيان السلطة الفلسطينية بوقف "حملة الاعتقالات المسمومة وجريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها".

واعتبر البيان أن هذه الاعتقالات "تمثل عرقلة وتسميما للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة الشعب الفلسطيني إلا أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال والخيار الاستراتيجي لشعبنا".

يأتي ذلك فيما صرح الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات بأن الاعتقالات في الضفة الغربية "تتم لأسباب جنائية وفق قوانين غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية".

ونفى دويكات في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، وجود اعتقالات لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي، مؤكدا "لا يوجد أي موقوف لدى أجهزتنا الأمنية بناءً على انتماء سياسي، ولكن قد تكون عملية الاعتقال لأحد ما، بناءً على جناية ارتكبها".

واتهم دويكات "جهات داخلية وخارجية" لم يسميها بالسعي إلى "تخريب السلم الأهلي"، بالتزامن مع الدعوة لعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وأوردت مصادر فلسطينية مساء أمس الاثنين أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية دفعت بتعزيزات من قواتها إلى جنين ومخيمها في ظل دعوات للاحتجاج على اعتقالات جرت لنشطاء مسلحين خلال اليومين الماضيين.

وقُتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين قبل أسبوعين في هجوم وصف بالأعنف منذ عام 2002 وتخلله غارات جوية مكثفة.

ولطالما وصفت إسرائيل مخيم جنين بأنه "البؤرة الأخطر للإرهاب" واشتكت من تراجع سيطرة السلطة الفلسطينية على المخيم لصالح الفصائل المسلحة لاسيما حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين.