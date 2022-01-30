«دونانيماب» قد يشكل نقطة تحول في علاج مرض ألزهايمر

بدأت هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة في تقييمها لاحتمال استخدامها في الخدمة الوطنية للصحة (إن إتش إس).

يعمل الدواء في مرض ألزهايمر وليس في أنواع الخرف الأخرى، مثل الخرف الوعائي.

في التجارب، يبدو أنه قد أبطأ وتيرة تقدم المرض بنسبة تقدر بحوالي الثلث، مما يتيح للأشخاص الحفاظ على جزء أكبر من حياتهم اليومية ومهامهم، مثل إعداد وجبات الطعام والاستمتاع بالهوايات.

مايك كولي، البالغ من العمر 80 عاماً، واحد من عشرات من المرضى في المملكة المتحدة شاركوا في التجربة العالمية، تحدث هو وعائلته حصرياً مع بي بي سي.

مايك يتلقى جرعة من الدواء عن طريق الحقن كل شهر في عيادة في لندن ويقول إنه "من أكثر الناس حظاً في العالم".

لاحظ مايك وعائلته، أنه كان يعاني من مشاكل في الذاكرة واتخاذ القرارات، قبل وقت قصير من بدء مشاركته في التجربة.

وبين ابنه مارك، أنه كان من الصعب جداً رؤية والده يعاني في البداية: "كان من الصعب جداً رؤيته يكابد في معالجة المعلومات وحل المشكلات، ولكن أعتقد أن التراجع في طريقه إلى مرحلة الاستقرار."

وأضاف قائلا: "أنا أشعر بالثقة أكثر كل يوم."

يعمل العقار دونانيماب، الذي يتم إنتاجه بواسطة إيلي ليلي، بنفس الطريقة التي يعمل بها ليكانيماب - الذي تم تطويره من قبل شركتي إيزاي وبايوجين - والذي أثار عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم عندما تبين أنه يبطئ من تقدم المرض.

وعلى الرغم من أن هذه الأدوية واعدة للغاية، إلا أنها ليست علاجات خالية من المخاطر.

ويُعد تضخم الدماغ من الآثار الجانبية الشائعة في ما يصل إلى ثلث المرضى في تجربة دونانيماب، وبالنسبة لمعظمهم، تم حل هذه المشكلة دون حدوث أعراض، ومع ذلك، توفي متطوعان، وربما ثالث، نتيجة لتضخم خطير في الدماغ.