كشف مصطفى سعد «ميسي» لاعب فريق الأهلي، موقفه من العودة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى، بعد انتهاء إعارته لسموحة.

وقال مصطفى سعد في تصريحات تليفزيونية: "لم أتحدث مع مسؤولي الأهلي حتى الآن، ومارسيل كولر لم يحدد حتى الآن موقفي من العودة، خاصة أن الأهلي لا يزال له مباريات متبقية".

وأضاف:"أتمنى العودة إلى بيتي النادي الأهلي، والذي فضلته من البداية لكن لا يوجد أحد من النادي تواصل معي حتى الآن"

وعن حقيقة مفاوضات نادي زد معه للتواجد بصفوفه، قال: "لسة مخلص الموسم مع نادي سموحة وفي كلام من نادي سموحة إني أكمل وأنا مبسوط جدا بالتواجد في سموحة ولو في فرصة إني أكمل أكيد هيبقى شئ كويس، لكن معرفش أي حاجة عن موضوع زد".