الكشف عن طريقة لعب أنشيلوتي للموسم المقبل

ألمحت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريالمدريد خلال الموسم الجديد.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن أنشيلوتي سيستمر في خطة لعب 4/3/3 في الموسم الجديد ولكن ليس بشكلٍ دائم،وستكون الخطة الجديد التي سيطبقها الإيطالي هي 4/4/2.
وأضافت ريفيلو أن إبراهيم دياز كان لديه دور مهم في تأقلم الإنجليزي جود بيلينجهام الوافد الجديد.
وأتمت الصحيفة الإسبانية :"- إبراهيم هو أحد لاعبي الفريق الأبيض الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل مثاليوهذا ما ساعد جود مؤخراً".