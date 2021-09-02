الكشف عن طريقة لعب أنشيلوتي للموسم المقبل

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ألمحت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، عن طريقة اللعب التي سيعتمد عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريالمدريد خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن أنشيلوتي سيستمر في خطة لعب 4/3/3 في الموسم الجديد ولكن ليس بشكلٍ دائم،وستكون الخطة الجديد التي سيطبقها الإيطالي هي 4/4/2.

وأضافت ريفيلو أن إبراهيم دياز كان لديه دور مهم في تأقلم الإنجليزي جود بيلينجهام الوافد الجديد.

وأتمت الصحيفة الإسبانية :"‏- إبراهيم هو أحد لاعبي الفريق الأبيض الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية بشكل مثاليوهذا ما ساعد جود مؤخراً".