 الائتلاف الحاكم في الهند ومنافسوه يسعون لجذب الأحزاب المحلية قبل الانتخابات عام 2024 - بوابة الشروق
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الائتلاف الحاكم في الهند ومنافسوه يسعون لجذب الأحزاب المحلية قبل الانتخابات عام 2024

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 يوليه 2023 - 4:09 م

يتسابق الائتلاف الحاكم في الهند بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ومنافسوه السياسيين لاجتذاب الأحزاب المحلية، وذلك قبل إجراء الانتخابات العامة خلال عام 2024، وهى المعركة التي يمكن أن تشكل نتيجة الانتخابات في الدولة صاحبة أكبر تصويت ديمقراطي في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الائتلاف المعارض في الهند، وهو تحالف يضم 24 حزبا، سوف يعقد اجتماع استراتيجية اليوم الثلاثاء في مدينة بنجالور. والهدف هو حشد الدعم الكافي للتغلب على حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الديمقراطي الوطني، بقيادة مودي، اجتماعا مماثلا في نيودلهي في نفس اليوم، حيث سوف يجتمع 28 حزبا.

ويشار إلى أنه بالإضافة إلى الستة أحزاب الوطنية، فإن الهند لديها 2500 "حزب غير معروف". وعلى الرغم من كونها محلية، فإن هذه المجموعات تشكل قوى جمعية كبيرة خلال الانتخابات.

يذكر أنه ما بين الفترة 1989 و2014 حكمت حكومات ائتلافية الهند، وحتى صعود مودي للسلطة، لم يفز حزب واحد منها بأصوات كافية لتشكيل أغلبية برلمانية.


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