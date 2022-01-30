اكتشف الأطباء في الأرجنتين وجود رصاصة مستقرة في رأس رجل ذهب إلى المستشفى يشكو من ألم شديد في رأسه، معتقدا أن ذلك الصداع حدث إثر تعرضه للضرب المبرح من لصوص سرقوا حقيبته قبل ساعات.



وتعرض الرجل البالغ من العمر 38 عاما إلى حادث سطو مسلح في مدينة لابلاتا بالأرجنتين، حيث تم سرقة حقيبته وفقد وعيه ثم استفاق وشعر بصداع شديد، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وبعد ذهابه إلى مستشفى سان مارتن بسبب الألم، الذي كان يعتقد أن مصدره ضرب مبرح من اللصوص، لكن الأطباء أخبروه أنه أصيب برصاصة مستقرة داخل جمجمته.



وذكرت وكالة الأنباء المحلية أنه بطريقة ما، أخطأت الرصاصة جميع المناطق المهمة ولم تؤثر على أي بنية عظمية.



ولا يزال الرجل في المستشفى تحت المراقبة، حيث يستعد الأطباء لإزالة الرصاصة من رأسه منعا للتسبب في مزيد من الضرر، فيما لا يزال مرتكبو الهجوم مجهولين، ويحقق أفراد الشرطة المحلية في الجريمة.



وأوضحت المجلة الأمريكية أنه عادة يكون إطلاق النار في الرأس قاتلا، حيث تدمر الرصاصة الدماغ أثناء مرورها بسرعة عالية، وتخلق موجة صدمة يمكن أن تلحق الضرر أيضا بالأنسجة المحيطة.



ووفقا لبيانات الجمعية الأمريكية لجراحي الأعصاب، حوالي 90% من إصابات طلقات الرأس قاتلة، ويموت الكثيرون من المصابين قبل وصولهم إلى المستشفى، ونحو نصفهم يموتون في غرفة الطوارئ.



وتعتمد المدة السانحة لبقاء إصابة بطلق ناري في الرأس دون وفاة المصاب على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك حجم وسرعة الرصاصة، وجزء الدماغ الذي تمر به الرصاصة.



وفي حالة مرور الرصاصة عبر هياكل وعائية مهمة من طرف الفص الأمامي الأيسر باتجاه الفص الصدغي وجذع الدماغ، يمكن أن تسبب ضررا مدمرا، بينما يمكن أن يكون المرور عبر أنسجة المخ الأقل حيوية حالة قابلة للنجاة.