تسببت ذروة موجة الحر الثالثة في أسبانيا هذا الصيف في جعل السكان المحليين والسائحين يتعرقون بغزارة اليوم الثلاثاء.



وصاحت نجمة تقديم البرامج سيلفيا انتساوروندو أمام الكاميرات التي تبث لقناة تلفزيون "أر تي في إي " في الصباح "إننا نختنق جميعا !".



وكتبت صحيفة "أوكي دياريو" الرقمية في عنوانها الرئيسي: "إسبانيا تنصهر هذا الأسبوع".



وقالت سائحة من المكسيك تدعى إيلسا وكانت تجلس في شرفة مقهى بمدريد،لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أنا معتادة على الحرارة، لكن هذا صعب للغاية. لا يوجد نسيم هنا".



ولم تكن الحرارة في مدريد أو إقليم الأندلس، الشهير بحرارة الصيف الذي لا تطاق، هي الأسوأ، ولكن مايوركا التي تعتبر وجهة سياحية شهيرة، من بين مناطق أخرى أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية أن درجة الحرارة القصوى فيها لا تقل عن 43 درجة مئوية في شمال وشرق الجزيرة الإسبانية في البحر المتوسط.



وعلى شاطئ بلايا دي بالما الشهير في جنوبي الجزيرة،تم تسجيل درجة حرارة بلغت 38 درجة مئوية في وقت مبكر من بعد الظهر - التي تقاس بالطبع في الظل.



وأعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية مستوى التحذير من اللون الأحمر اليوم الثلاثاء، في شمال وشرق مايوركا وأيضا لأجزاء من كاتالونيا وأراجون في شمال شرقي إسبانيا.



وتم تطبيق مستويات مختلفة من التحذير بشأن الحرارة في 13 من 17 منطقة ذاتية الحكم في البلاد.



ونظر عدد غير قليل من الإسبان بحسد إلى سكان منطقة كانتابريا في شمالي البلاد، حيث تم تسجيل درجات حرارة أعلى بقليل من 20 درجة اليوم الثلاثاء.



ومن المتوقع أن تنتهي الموجة الحارة يوم الخميس على أقصى تقدير.



ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، ويجري تسجيل المزيد والمزيد من موجات الحر الشديدة في إسبانيا.



ويعزو الخبراء هذا إلى تغير المناخ الناتج عن صنع الإنسان.



وعلى سبيل المثال، قال المتحدث باسم خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية، روبين ديل كامبو: "هناك أمر واحد واضح: تغير المناخ يزيد من أحداث الطقس القاسية".