وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى مزيد من التعاون لمكافحة الهجمات الإلكترونية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مزيد من التعاون بين الشركات والحكومة في مكافحة العدد المتزايد من الهجمات الإلكترونية.



وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى مركز الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية التابع لشركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم" في بون: "نرى أنه لا تستطيع أي حكومة بمفردها أو شركة بمفردها أن تضمن تحقيق الأمن الإلكتروني".



وأحاط رئيس شركة الاتصالات تيم هوتجيس، وآخرون، بيربوك بشأن مسألة الهجمات الرقمية ومخاطر استخدام مكونات صينية في البنية التحتية للشبكة الألمانية.



وقالت بيربوك، إن هناك مزجا بين الجريمة المنظمة والهجمات التي تعد جزءا من الحرب الروسية.



وأضافت: "معا يجب أن نقوم بما هو أفضل، لأن المنطقة الرمادية بين الأمن الداخلي والخارجي غير واضحة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني".



وفيما يتعلق بالصين، قالت بيربوك إن هناك مصلحة مشتركة بين السياسة والشركات لتوفير حماية أفضل للبنية التحتية الحيوية مع البقاء في مقدمة أحدث التطورات التكنولوجية.



وتابعت أنه مع القيام بذلك، يجب أن يكون التركيز على الأمن الوطني أكثر مما كان في الماضي.



وشددت على أن الأمر لا يعني شن حرب إلكترونية وإنما القدرة على الدفاع عن النفس ضد الهجمات الإلكترونية.



من جانبه، قال هوتجيس إن مركز الدفاع التابع لـ"دويتشه تيليكوم" حاليا يكتشف نحو خمس هجمات إلكترونية مع برامج خبيثة في كل دقيقة.



وأضاف أنه تم اكتشاف 29 مليون هجوم إلكتروني في شهر يونيو الماضي فقط.